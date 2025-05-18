Алонсо — о пятом месте в Имоле: хочу приехать в Австралию в 2026-м и выиграть гонку

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» подвёл итоги квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я в Формуле-1, чтобы побеждать, поэтому я рад оказаться на пятой позиции после квалификации, чтобы иметь шанс заработать несколько очков, но я хочу быть в Австралии в следующем году и выиграть гонку.

Что касается воскресной гонки — это будет тактическая борьба, как всегда в Имоле — обгонять будет сложно. Мы постараемся хорошо начать, но надо будет смотреть на темп. Думаю, что он не так хорош, как для машины, которая заняла пятое место, поэтому готов потерять пару позиций, но, надеюсь, не слишком много», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.