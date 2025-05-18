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Данн выиграл основную гонку Ф-2 в Имоле, Браунинг — второй, Линдблад — четвёртый

В воскресенье, 18 мая, в итальянской Имоле завершилась основная гонка четвёртого этапа Формулы-2, победу в которой одержал ирландский пилот «Родена» Алекс Данн. Вторым стал Люк Браунинг из «Хайтека». Третье место занял напарник Браунинга Дино Беганович.

Формула-2. Имола, Италия. Основная гонка

1. Алекс Данн («Роден») — 35 кругов

2. Люк Браунинг («Хайтек») +6.5 сек

3. Дино Беганович («Хайтек») +7.5

4. Арвид Линдблад («Кампос») +8.8

5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +12.1

6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +13.1

7. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +14.4

8. Себастьян Монтойя («Према») +15.4

9. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +16.1

10. Сами Мегетуниф («Трайдент») +26.1.