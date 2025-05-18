Данн выиграл основную гонку Ф-2 в Имоле, Браунинг — второй, Линдблад — четвёртый
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В воскресенье, 18 мая, в итальянской Имоле завершилась основная гонка четвёртого этапа Формулы-2, победу в которой одержал ирландский пилот «Родена» Алекс Данн. Вторым стал Люк Браунинг из «Хайтека». Третье место занял напарник Браунинга Дино Беганович.
Формула-2 2025. Этап 4, Имола, Италия
Гран-при Италии. Основная гонка (35 кругов)
18 мая 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Алекс Данн
Rodin Motorsport
2
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
+6.5
3
Дино Беганович
Hitech Pulse-Eight
+7.5
Формула-2. Имола, Италия. Основная гонка
1. Алекс Данн («Роден») — 35 кругов
2. Люк Браунинг («Хайтек») +6.5 сек
3. Дино Беганович («Хайтек») +7.5
4. Арвид Линдблад («Кампос») +8.8
5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +12.1
6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +13.1
7. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +14.4
8. Себастьян Монтойя («Према») +15.4
9. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +16.1
10. Сами Мегетуниф («Трайдент») +26.1.
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