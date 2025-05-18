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Цунода начнёт гонку Формулы-1 в Имоле с пит-лейна после серьёзной аварии в субботу

Цунода начнёт гонку Формулы-1 в Имоле с пит-лейна после серьёзной аварии в субботу
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25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», начнёт гонку седьмого этапа сезона 2025 года на Гран-при Эмилии-Романьи с пит-лейна, сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Цунода попал в серьёзную аварию в конце первого сегмента субботней квалификации, разбив болид RB-21. В результате чего механики австрийского коллектива полностью пересобрали автомобиль вокруг запасного монокока, нарушив, соответственно, режим «закрытого парка», что и привело к старту с пит-лейна.

С поула будет стартовать австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Напарник Цуноды Макс Ферстаппен займёт вторую позицию на решётке.

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