Цунода начнёт гонку Формулы-1 в Имоле с пит-лейна после серьёзной аварии в субботу

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», начнёт гонку седьмого этапа сезона 2025 года на Гран-при Эмилии-Романьи с пит-лейна, сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Цунода попал в серьёзную аварию в конце первого сегмента субботней квалификации, разбив болид RB-21. В результате чего механики австрийского коллектива полностью пересобрали автомобиль вокруг запасного монокока, нарушив, соответственно, режим «закрытого парка», что и привело к старту с пит-лейна.

С поула будет стартовать австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Напарник Цуноды Макс Ферстаппен займёт вторую позицию на решётке.