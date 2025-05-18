В «Хаасе» добиваются от ФИА разъяснений по поводу спорного списания круга Бермана в Имоле

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала заявление, в котором сообщила, что запросила у стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) подробные письменные объяснения, связанные с решением лишить пилота коллектива Оливера Бермана времени в последней попытке первого сегмента из-за красных флагов после аварии Франко Колапинто («Альпин»).

«После вчерашних обсуждений с ФИА мы запросили дополнительные письменные разъяснения по поводу принятия решения относительно последнего круга первого сегмента квалификации Олли Бермана, чтобы мы могли провести более тщательный анализ.

Мы также спросили, какие меры может принять ФИА или гоночный директор, чтобы избежать подобной ситуации в будущем в интересах Формулы-1», — говорится в заявлении.