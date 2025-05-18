Вассёр — о провале в квалификации: 50 на 50 между выступлением пилотов и потенциалом SF-25

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о 11-м и 12-м месте своих подопечных — Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона — в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это почти точная копия того, что произошло две недели назад в Майами. Мы не смогли улучшить ситуацию с новым комплектом шин и проехали самый быстрый круг с первым комплектом во втором сегменте. Почему? Если бы мы знали, то уже решили бы проблему, но это правда, что ситуация странная, хотя я думаю, что сегодня у всех были проблемы с резиной.

Темп был приличным, потому что, если посмотреть на первый отрезок, то мы были пятыми и шестыми на изношенных шинах. Но когда на новых шинах мы не смогли улучшиться, в то время как другие нашли эти три или четыре десятые, то мы поплатились за это.

Проблема в субботу заключалась в соотношении 50 на 50 между выступлением пилотов и потенциалом болида, потому что я думаю, что если бы мы всё сделали правильно, то закончили бы на четвёртой и пятой позиции. Гонщики должны были заставить машину работать на полную мощность, а сегодня этого не произошло, потому что с новыми шинами мы не смогли подтвердить те позиции, которые были у нас с использованной резиной.

Но и потенциал у нас не очень, потому что цель состоит не в том, чтобы быть пятым или шестым. Но это баланс между ними, не хватает как исполнения, так и потенциала», — приводит слова Вассёра издание Eurosport.