Ферстаппен оценил новые сверхмягкие шины на Гран-при Эмилии-Романьи

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о работе с новой сверхмягкой резиной (С6), которую в «Пирелли» привезли на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Пришлось немного поэкспериментировать, потому что это первый опыт работы с C6, так что, я думаю, никто ещё не освоился с ними. Но очевидно, что, вероятно, для такой трассы, как эта, эта резина действительно достигает предела или выходит за него.

Не знаю, проигнорируют ли гонщики эти сверхмягкие комплекты в гонке. Но не думаю, что многие пилоты будут использовать C6, если нужно проехать много кругов подряд, но в любом случае посмотрим», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.