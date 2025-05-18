Лиам Лоусон прокомментировал жуткую аварию Юки Цуноды в квалификации Имолы

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий коллектив «Рейсинг Буллз», прокомментировал жуткую аварию Юки Цуноды из «Ред Булл», которая произошла в первом сегменте квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Всем нам, гонщикам, нравится в Имоле. Нам нравится пилотировать на трассах старой школы, которые сопряжены с высоким риском и требуют очень высокой самоотдачи.

Вы знаете, каждый пилот старается проехать максимально близко с белой линией, рядом с которой трава в стольких поворотах, чтобы зайти как можно дальше в квалификации, поэтому мы ищем этот последний 1% ко времени, и иногда это имеет свою цену.

Никогда не хотелось бы увидеть подобную аварию. Я, конечно, рад, что с ним всё в порядке, но именно это и может случиться на такой трассе», — приводит слов Лоусона издание GPblog.