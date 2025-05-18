Стартовая решётка Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

В воскресенье, 18 мая, в итальянской Имоле состоится основная гонка седьмого этапа Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку, с которой спортивный портал «Чемпионат» и предлагает ознакомиться.

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто был оштрафован на одну позицию из-за раннего выезда на фест-лейн в квалификации, а Юки Цунода начнёт с пит-лейна из-за нарушения режима «закрытого парка» после своей аварии в первом сегменте.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

6. Карлос Сайнс («Уильямс»).

7. Александр Албон («Уильямс»).

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

10. Пьер Гасли («Альпин»).

11. Шарль Леклер («Феррари»).

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

16. Франко Колапинто («Альпин»).

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

18. Эстебан Окон («Хаас»).

19. Оливер Берман («Хаас»).

Старт с пит-лейна — Юки Цунода («Ред Булл»).

Сама гонка начнётся в 16:00. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.