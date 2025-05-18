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Норрис — о старте с 4-й позиции в Имоле: повеселиться и совершить несколько обгонов

Норрис — о старте с 4-й позиции в Имоле: повеселиться и совершить несколько обгонов
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25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», обозначил свои цели на основную гонку седьмого этапа сезона-2025 Гран-при Эмилии-Романьи, в которой будет стартовать с четвёртого места.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Просто чтобы гонка получилась интересной, я хочу попытаться продвинуться вперёд, совершить несколько обгонов. Я по-прежнему нацелен на подиум и хороший результат. Ничего больше, просто повеселиться и совершить несколько обгонов.

Не думаю, что это будет лёгкая гонка для меня. Но впереди длинная дистанция, здесь много кругов, но обгонять в Имоле непросто, поэтому она будет длинной, и важно извлечь максимум на первом круге», — приводит слова Норриса издание GPblog.

Сама гонка начнётся в 16:00. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

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