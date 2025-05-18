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Хорнер: Ферстаппен пойдёт за победой. Ему нечего терять

Хорнер: Ферстаппен пойдёт за победой. Ему нечего терять
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах своего подопечного, четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена на победу в основной гонке Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Первая возможность — это старт. До первого поворота довольно длинный отрезок. Нам понадобятся хорошая стратегия и выдержка. В пятницу «Макларен» выглядел очень уверенно при работе с шинами. Макс пойдёт за победой. Если он хорошо стартует, то наверняка добьётся успеха. Во многих отношениях ему нечего терять», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.

Сама гонка начнётся в 16:00. На момент публикации гонщики проходят прогревочный круг. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию.

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