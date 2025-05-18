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Ферстаппен участвовал в гонке своей команды в симрейсинге после квалификации в Имоле

Ферстаппен участвовал в гонке своей команды в симрейсинге после квалификации в Имоле
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из коллектива «Ред Булл» принял участие в виртуальной гонке в составе своей команды Team Redline в симуляторе iRacing после квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, в которой занял второе место в субботу.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Ландо Норрис («Макларен»).
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
6. Карлос Сайнс («Уильямс»).
7. Александр Албон («Уильямс»).
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Шарль Леклер («Феррари»).
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
18. Эстебан Окон («Хаас»).
19. Оливер Берман («Хаас»).
Старт с пит-лейна — Юки Цунода («Ред Булл»).

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