Легендарный мотогонщик Валентино Росси посетил боксы «Мерседеса» на гонке Ф-1 в Имоле

46-летний легендарный итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах, а также шестикратный вице-чемпион Валентино Росси посетил боксы команды «Мерседес» на седьмом этапе Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи.
Андреа Кими Антонелли и Валентино Росси
Фото: Пресс-служба «Мерседеса»
Ранее Валентино Росси заявил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может добиться успеха в «Королевских гонках».
На момент публикации новости в Имоле лидирует четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», вторым идёт пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третий — Джордж Расселл из «Мерседеса».
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию.