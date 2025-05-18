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Легендарный мотогонщик Валентино Росси посетил боксы «Мерседеса» на гонке Ф-1 в Имоле

Легендарный мотогонщик Валентино Росси посетил боксы «Мерседеса» на гонке Ф-1 в Имоле
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46-летний легендарный итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах, а также шестикратный вице-чемпион Валентино Росси посетил боксы команды «Мерседес» на седьмом этапе Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи.

Андреа Кими Антонелли и Валентино Росси

Андреа Кими Антонелли и Валентино Росси

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Ранее Валентино Росси заявил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может добиться успеха в «Королевских гонках».

На момент публикации новости в Имоле лидирует четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», вторым идёт пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третий — Джордж Расселл из «Мерседеса».

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию.

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