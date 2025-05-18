Роналдо посетил Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии чемпион мира по футболу Роналдо присутствует на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, который проходит 18 мая в итальянской Имоле.

Роналдо Фото: James Sutton/Getty Images

Напомним, накануне этой гонки лидером в личном зачёте является Оскар Пиастри из «Макларена», на его счету сейчас 131 очко, следом за ним расположился его партнёр по команде Ландо Норрис, у которого 115 очков, замыкает тройку лидеров четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» с 99 очками.

В Кубке конструкторов лидером является «Макларен» с 246 очками, за ними идут «Мерседес» (141 очко) и «Ред Булл» (105 очков).