Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роналдо посетил Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Роналдо посетил Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1
Комментарии

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии чемпион мира по футболу Роналдо присутствует на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, который проходит 18 мая в итальянской Имоле.

Роналдо

Роналдо

Фото: James Sutton/Getty Images

Напомним, накануне этой гонки лидером в личном зачёте является Оскар Пиастри из «Макларена», на его счету сейчас 131 очко, следом за ним расположился его партнёр по команде Ландо Норрис, у которого 115 очков, замыкает тройку лидеров четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» с 99 очками.

В Кубке конструкторов лидером является «Макларен» с 246 очками, за ними идут «Мерседес» (141 очко) и «Ред Булл» (105 очков).

Материалы по теме
«Макларен» и «Мерседес» жёстко ошиблись с тактикой? Гран-при Ф-1 в Имоле — LIVE!
Live
«Макларен» и «Мерседес» жёстко ошиблись с тактикой? Гран-при Ф-1 в Имоле — LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android