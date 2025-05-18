Ферстаппен обошёл Феттеля по числу кругов лидирования в Формуле-1, став третьим в истории

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», во время гонки седьмого этапа в сезоне 2025 года обошёл немецкого пилота, четырёхкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля по числу кругов лидирования в «Королевских гонках».

Перед началом гонки в Имоле у Ферстаппена было на счету 3497 кругов лидирования, в то время как у Феттеля 3501. Выйдя на первое место на старте гонки, опередив Оскара Пиастри из «Макларена», Макс продолжает удерживать лидерство на протяжении 14 кругов (на момент публикации новости).

Впереди Ферстаппена в истории Формулы-1 Льюис Хэмилтон (5487) и Михаэль Шумахер (5111).

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию.