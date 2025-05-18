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Даниил Квят находится в боксах «Уильямса» на гонке Формулы-1 в Имоле

Даниил Квят находится в боксах «Уильямса» на гонке Формулы-1 в Имоле
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31-летний российский автогонщик Даниил Квят, известный по своим выступлениям в Формуле-1, находится в боксах коллектива «Уильямс» во время основной гонки седьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

Фото: Кадр из трансляции

Даниил выступал в «Королевских гонках» с 2014 по 2017 год и с 2019 по 2020-й. Был пилотом таких команд, как «Ред Булл», «Торо Россо» и «Альфа Таури»

В субботу, 17 мая, Квят посетил моторхоум «Пирелли».

На момент публикации новости лидером гонки в Имоле является четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второй — Ландо Норрис из «Макларена», третий — Александер Албон из «Уильямса».

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию.

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