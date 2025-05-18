Алонсо: я самый невезучий гонщик в мире

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо эмоционально отреагировал на потерю позиций в ходе Гран-при Эмилии-Романьи после неудачного тактического решения команды.

«Да, это просто пытка. Это жёстко. Я самый невезучий гонщик в чёртовом мире», — сказал Фернандо Алонсо в беседе со своим гоночным инженером.

На момент публикации новости лидером гонки в Имоле является четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второй — Оскар Пиастри из «Макларена», третий — напарник Пиастри Ландо Норрис.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию гонки в Имоле.

Напомним, лидером чемпионата мира является Оскар Пиастри.