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Алонсо: я самый невезучий гонщик в мире

Алонсо: я самый невезучий гонщик в мире
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо эмоционально отреагировал на потерю позиций в ходе Гран-при Эмилии-Романьи после неудачного тактического решения команды.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Да, это просто пытка. Это жёстко. Я самый невезучий гонщик в чёртовом мире», — сказал Фернандо Алонсо в беседе со своим гоночным инженером.

На момент публикации новости лидером гонки в Имоле является четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второй — Оскар Пиастри из «Макларена», третий — напарник Пиастри Ландо Норрис.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию гонки в Имоле.

Напомним, лидером чемпионата мира является Оскар Пиастри.

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