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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис — второй, Пиастри — третий

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис — второй, Пиастри — третий
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи. Вторым в гонке финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим пришёл к финишу напарник Норриса Оскар Пиастри.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам гонки занял четвёртую позицию.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +6.109.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +12.956.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +14.356.
5. Александер Албон («Уильямс») +17.945.
6. Шарль Леклер («Феррари») +20.774.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +22.034.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +22.898.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +23.586.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +26.446.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.520.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +30.296.
13. Пьер Гасли («Альпин») +31.424.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +32.511.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +32.993.
16. Франко Колапинто («Альпин») +33.411.
17. Оливер Берман («Хаас») +33.808.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +38.572.
19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.
20. Эстебан Окон («Хаас») — сошёл.

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