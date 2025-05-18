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Пиастри объяснил, почему упустил победу на Гран-при Эмилии-Романьи

Пиастри объяснил, почему упустил победу на Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третье место на гонке Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«На старте я затормозил слишком рано, а Ферстаппен провёл отличный манёвр. Это, конечно, разочаровывает, но после этого мы в любом случае приняли пару неверных решений. Не лучшее воскресенье для нас, есть над чем подумать. «Ред Булл» и Макс справились отлично, хороший обгон, высокий темп. Было непросто. Виртуальный сейфти-кар появился в идеальный момент для Макса и Ландо, я к этому моменту уже использовал оба комплекта «харда», из-за чего на рестарте было непросто.

Я старался изо всех сил, но сцепления не хватало. Пытался удержаться на втором месте, но сцепления попросту не было. Он неизбежно меня обогнал бы, но я всё равно не собирался сдаваться без борьбы», — сказал Пиастри в интервью Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал напарник Пиастри Ландо Норрис.

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