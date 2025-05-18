Общий зачёт Формулы-1: Норрис и Ферстаппен сократили отставание от Пиастри

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сохранил лидерство в общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Эмилии-Романьи, однако теперь он опережает Ландо Норриса только на 13 очков, а победителя гонки Макса Ферстаппена — на 22.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 146 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 133.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 124.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 61.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 53.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 48.
8. Александер Албон («Уильямс») — 40.
9. Эстебан Окон («Хаас») — 14.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 14.
В Кубке конструкторов отрыв «Макларена» достиг уже 132 баллов. Следом по-прежнему «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» — положение в командном зачёте сегодня не изменилось.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 279 очков.
2. «Мерседес» — 147.
3. «Ред Булл» — 131.
4. «Феррари» — 114.
5. «Уильямс» — 51.
6. «Хаас» — 20.
7. «Астон Мартин» — 14.
8. «Рейсинг Буллз» — 10.
9. «Альпин» — 7.
10. «Кик-Заубер» — 6.