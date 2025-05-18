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Норрис: «Ред Булл» был слишком хорош для нас

Норрис: «Ред Булл» был слишком хорош для нас
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Гонка получилась длинная. Обгонять было непросто, но мы сделали всё, что могли. Макс проехал отличную гонку, а нам не удалось за ним угнаться. В конце мы хорошо поборолись с Оскаром, было плотно, но захватывающе. Хорошая гонка. Второе и третье места для команды — это хороший результат. Конечно, хотелось бы побороться с Максом, но они сегодня были слишком хороши для нас», — сказал Ландо Норрис после финиша Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал напарник Норриса лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

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