Норрис: «Ред Булл» был слишком хорош для нас

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Гонка получилась длинная. Обгонять было непросто, но мы сделали всё, что могли. Макс проехал отличную гонку, а нам не удалось за ним угнаться. В конце мы хорошо поборолись с Оскаром, было плотно, но захватывающе. Хорошая гонка. Второе и третье места для команды — это хороший результат. Конечно, хотелось бы побороться с Максом, но они сегодня были слишком хороши для нас», — сказал Ландо Норрис после финиша Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал напарник Норриса лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.