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Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Эмилии-Романьи

Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Старт у меня получился на самом деле не очень хорошим, но я оставался на правильной траектории — внешней, и решил, ну, надо попробовать, — пошёл в атаку снаружи и это сработало. Это в итоге позволило нам раскрыть темп, поскольку в чистом воздухе машина была хороша, я мог следить за резиной. Огромный прогресс по сравнению с пятницей, очень им доволен. После VSC у нас был хороший темп на «харде», но затем выехал реальный автомобиль безопасности, собравший пелотон вместе.

На рестарте у меня всё получилось, и мы просто доехали до финиша. Невероятно горд всей командой — очень важная неделя для нас, и машина вела себя по-настоящему здорово. Считаю, что вся гонка, включая время пит-стопов и, собственно, сами пит-стопы, были исполнены очень хорошо», — сказал Ферстаппен после финиша Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал напарник Норриса лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

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