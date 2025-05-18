Леклер: с Гасли был гоночный инцидент, а с Албоном — ситуация на грани

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи и высказался о своих инцидентах с Алексом Албоном и Пьером Гасли.

«Я уже говорил, что это одна из гонок, где нужно гоняться, как велит сердце, и выставлять локти. Когда это так, вы гоняетесь на пределе, иногда немного перебарщивая. Но, стартуя 11-м, я не мог принимать ситуацию, в которой мы находимся. Я рисковал.

Я не думаю, что с Пьером я был виноват или превысил границы. Это был гоночный инцидент. То, что было с Алексом, это было, конечно, очень близко к пределу», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

Напомним, Леклер финишировал шестым на Гран-при Эмилии-Романьи.