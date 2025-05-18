Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко высказался о победе Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи

Марко высказался о победе Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Я думаю, что внесённые обновления сейчас дали свой полный эффект. По износу шин мы были на уровне «Макларена» или даже лучше. Макс выдал свои круги. В конце гонки появился автомобиль безопасности, и 18-секундное преимущество исчезло. Мы немного нервничали, но затем Макс всё равно впечатляюще оторвался», — сказал Хельмут Марко в эфире Sky Germany.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Новые ошибки от «Макларена» — и супергонка Ферстаппена!
Новые ошибки от «Макларена» — и супергонка Ферстаппена!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android