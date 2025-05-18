Марко высказался о победе Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я думаю, что внесённые обновления сейчас дали свой полный эффект. По износу шин мы были на уровне «Макларена» или даже лучше. Макс выдал свои круги. В конце гонки появился автомобиль безопасности, и 18-секундное преимущество исчезло. Мы немного нервничали, но затем Макс всё равно впечатляюще оторвался», — сказал Хельмут Марко в эфире Sky Germany.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.