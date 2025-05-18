Марко высказался о победе Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956
«Я думаю, что внесённые обновления сейчас дали свой полный эффект. По износу шин мы были на уровне «Макларена» или даже лучше. Макс выдал свои круги. В конце гонки появился автомобиль безопасности, и 18-секундное преимущество исчезло. Мы немного нервничали, но затем Макс всё равно впечатляюще оторвался», — сказал Хельмут Марко в эфире Sky Germany.
Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
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