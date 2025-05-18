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Расселл сравнил проблемы «Мерседеса» с «Феррари»

Расселл сравнил проблемы «Мерседеса» с «Феррари»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на седьмой позиции.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Мы были просто ужасно медленными. Тенденция понятна. Как только становится жарко, мы становимся медленными. Когда холодно — мы быстры. Так было и в прошлом году. Мы делали всё возможное с настройками, чтобы попытаться найти решения, но наша проблема более фундаментальна.

Это не первая гонка в этом сезоне, когда мы были медленнее «Феррари», медленнее или в том же темпе, что и «Уильямс». Но сегодня нам очень повезло, что мы финишировали на 7-м месте. Я бы не сказал, что у нас заканчиваются идеи, как решить проблему с шинами, но, как я уже сказал, это заложено в машине.

Посмотрите на «Феррари» несколько лет назад, они были быстрыми в квалификации и медленными в гонке. Теперь они как бы развернулись на 180 градусов и тоже не совсем понимают, почему это так. Нам нужно найти лучший компромисс», — сказал Джордж Расселл в эфире Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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