Расселл сравнил проблемы «Мерседеса» с «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на седьмой позиции.

«Мы были просто ужасно медленными. Тенденция понятна. Как только становится жарко, мы становимся медленными. Когда холодно — мы быстры. Так было и в прошлом году. Мы делали всё возможное с настройками, чтобы попытаться найти решения, но наша проблема более фундаментальна.

Это не первая гонка в этом сезоне, когда мы были медленнее «Феррари», медленнее или в том же темпе, что и «Уильямс». Но сегодня нам очень повезло, что мы финишировали на 7-м месте. Я бы не сказал, что у нас заканчиваются идеи, как решить проблему с шинами, но, как я уже сказал, это заложено в машине.

Посмотрите на «Феррари» несколько лет назад, они были быстрыми в квалификации и медленными в гонке. Теперь они как бы развернулись на 180 градусов и тоже не совсем понимают, почему это так. Нам нужно найти лучший компромисс», — сказал Джордж Расселл в эфире Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.