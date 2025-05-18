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Хэмилтон считает, что ему не хватило несколько кругов до подиума

Хэмилтон считает, что ему не хватило несколько кругов до подиума
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Эмилии Романьи, который он закончил на четвёртой позиции.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Я определённо не ожидал, что мы сегодня финишируем четвёртыми. Я не знал, где мы окажемся, учитывая, что мы были так далеко позади, но машина действительно работала отлично. Команда проделала фантастическую работу со стратегией, всё было безупречно. Думаю, мы медленно приближаемся к цели, и думаю, что мы с Риккардо проделали фантастическую работу.

Я был спокоен, поэтому я думаю, что он был спокоен и команда была спокойна и реализовала стратегию. Пит-стопы прошли потрясающе. Всё здорово. Я бы хотел получить несколько дополнительных кругов, которые мы потеряли из-за машины безопасности, иначе подиум был бы более чем возможен», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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