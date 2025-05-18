Албон: на месте Леклера я бы поступил точно так же

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на пятой позиции.
«Я очень счастлив. Я мог финишировать четвёртым, если бы в конце не выехала машина безопасности или если бы не было инцидента с Шарлем, но я не мог сказать. что я разочарован пятым местом! Если посмотреть на битву с Шарлем, я бы, наверное, поступил так же. Это не было безумным манёвром, он просто пытался удержать свою позицию, но потом я уступил Льюису. Может быть, я мог бы быть немного терпеливее, обгоняя Шарля, но в тот момент гонки я чувствовал себя настолько хорошо, что рассчитывал догнать Оскара на изношенных шинах», — цитирует Албона пресс-служба команды.
Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
- 18 мая 2025
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