Албон: на месте Леклера я бы поступил точно так же

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на пятой позиции.

«Я очень счастлив. Я мог финишировать четвёртым, если бы в конце не выехала машина безопасности или если бы не было инцидента с Шарлем, но я не мог сказать. что я разочарован пятым местом! Если посмотреть на битву с Шарлем, я бы, наверное, поступил так же. Это не было безумным манёвром, он просто пытался удержать свою позицию, но потом я уступил Льюису. Может быть, я мог бы быть немного терпеливее, обгоняя Шарля, но в тот момент гонки я чувствовал себя настолько хорошо, что рассчитывал догнать Оскара на изношенных шинах», — цитирует Албона пресс-служба команды.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.