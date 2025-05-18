Джордж Расселл: это был худший день для нашей команды за последние пару лет

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об итогах Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на седьмой позиции.

«Я отлично стартовал и надеялся, что Оскар немного сместится, чтобы заблокировать Макса, но он этого не сделал. Дальше всё пошло по наклонной. Это был катастрофический день, у меня не было темпа, и я был рад просто финишировать. Мы знали, что будет сложно. Мы всегда были медленными в жарких условиях, а сегодня было жарко. Это был, пожалуй, худший день для нашей команды за последние пару лет, с точки зрения темпа. Так что нам нужно вернуться к доработке машины», — цитирует Джорджа Расселла RaceFans.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.