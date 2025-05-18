Джордж Расселл: это был худший день для нашей команды за последние пару лет
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об итогах Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на седьмой позиции.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956
«Я отлично стартовал и надеялся, что Оскар немного сместится, чтобы заблокировать Макса, но он этого не сделал. Дальше всё пошло по наклонной. Это был катастрофический день, у меня не было темпа, и я был рад просто финишировать. Мы знали, что будет сложно. Мы всегда были медленными в жарких условиях, а сегодня было жарко. Это был, пожалуй, худший день для нашей команды за последние пару лет, с точки зрения темпа. Так что нам нужно вернуться к доработке машины», — цитирует Джорджа Расселла RaceFans.
Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
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