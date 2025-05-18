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Леклер объяснил недопонимание с просьбой к Хэмилтону помочь ему с DRS

Леклер объяснил недопонимание с просьбой к Хэмилтону помочь ему с DRS
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил недопонимание с командой, когда он попросил инженера помочь ему Льюиса Хэмилтона, раздав DRS. Как выяснилось, у Леклера некорректно отображались данные на рулевом колесе.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Мои данные отставали на один-два круга, так что я считал, что это был последний круг. Так что я уже думал, что Хэмилтон никак не достанет Оскара. Но на самом деле оставалось два или три круга. Команда объяснила мне, и я понял ситуацию. Меня попросили пропустить Алекса Албона, чтобы не потерять слишком много.

Я говорил перед стартом, что это одна из тех гонок, где нужно будет гоняться от сердца и выставлять локти. Когда это так, ты очень сильно переходишь черту, иногда даже немного перебарщиваешь. Стартуя 11-м, ты должен идти на риск. Я не думаю, что в ситуации с Пьером Гасли я был особенно виноват или перешёл черту. Это был гоночный инцидент.

В ситуации с Албоном всё было на грани, но я считаю, что я был как раз на грани правил, судя по их трактовке. Нужно посмотреть видео. Но я не жалею о том, что я сделал», — цитирует Шарля Леклера PlanetF1.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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