Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сейчас я бы поступил иначе». Пиастри пообещал сделать выводы из ситуации с Ферстаппеном

«Сейчас я бы поступил иначе». Пиастри пообещал сделать выводы из ситуации с Ферстаппеном
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на третьей позиции.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Это никогда не бывает отличным днём, когда ты стартуешь первым и финишируешь третьим. Я думаю, первый поворот был пройден неидеально. Я думал, что держу ситуацию под контролем, но это был хороший манёвр со стороны Макса. Я учту это в следующий раз, очевидно. Сейчас я бы определённо поступил иначе. Я бы затормозил метров на 10 позже, наверное. Вот и всё. Век живи — век учись.

С учётом VSC и машины безопасности гонка была очень сложной с самого начала. Честно говоря, учитывая то, что у соперников на финише были свежие шины, удержать подиум — отличный результат. Всегда могут быть сложные дни, и это был один из них. Мы учимся, и это всё, на что в такой ситуации я могу рассчитывать», — приводит слова Оскара Пиастри RaceFans.

Материалы по теме
Новые ошибки от «Макларена» — и супергонка Ферстаппена!
Новые ошибки от «Макларена» — и супергонка Ферстаппена!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android