«Сейчас я бы поступил иначе». Пиастри пообещал сделать выводы из ситуации с Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на третьей позиции.
«Это никогда не бывает отличным днём, когда ты стартуешь первым и финишируешь третьим. Я думаю, первый поворот был пройден неидеально. Я думал, что держу ситуацию под контролем, но это был хороший манёвр со стороны Макса. Я учту это в следующий раз, очевидно. Сейчас я бы определённо поступил иначе. Я бы затормозил метров на 10 позже, наверное. Вот и всё. Век живи — век учись.
С учётом VSC и машины безопасности гонка была очень сложной с самого начала. Честно говоря, учитывая то, что у соперников на финише были свежие шины, удержать подиум — отличный результат. Всегда могут быть сложные дни, и это был один из них. Мы учимся, и это всё, на что в такой ситуации я могу рассчитывать», — приводит слова Оскара Пиастри RaceFans.
- 18 мая 2025
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