«Ужасное невезение». Алонсо подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на 11-й позиции.

«Мне не повезло, хотя болид был отличным. Мы преследовали машины «Макларена» и Расселла в начале гонки, это было приятным сюрпризом. Мы оказались настолько сильны, что ехали среди лидеров. Думаю, можно было обеспечить шестое и седьмое места двумя машинами.

Но виртуальная машина безопасности дала всем шансы заехать в боксы, выехав впереди, и на этом наша гонка закончилась. Ужасное невезение. Машина была конкурентоспособной, я мог бороться. Даже в конце гонки совершил несколько обгонов в средней группе за девять кругов. Раньше такого не было в нынешнем сезоне – это точно шаг вперёд.

Нам крайне не повезло. Но впереди будут другие гонки, когда нам очень повезёт набрать очки, которые мы, возможно, не заслуживаем. Дождёмся следующего шанса», — приводит слова Алонсо RaceFans.