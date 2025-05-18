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«Ужасное невезение». Алонсо подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи

«Ужасное невезение». Алонсо подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на 11-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Мне не повезло, хотя болид был отличным. Мы преследовали машины «Макларена» и Расселла в начале гонки, это было приятным сюрпризом. Мы оказались настолько сильны, что ехали среди лидеров. Думаю, можно было обеспечить шестое и седьмое места двумя машинами.

Но виртуальная машина безопасности дала всем шансы заехать в боксы, выехав впереди, и на этом наша гонка закончилась. Ужасное невезение. Машина была конкурентоспособной, я мог бороться. Даже в конце гонки совершил несколько обгонов в средней группе за девять кругов. Раньше такого не было в нынешнем сезоне – это точно шаг вперёд.

Нам крайне не повезло. Но впереди будут другие гонки, когда нам очень повезёт набрать очки, которые мы, возможно, не заслуживаем. Дождёмся следующего шанса», — приводит слова Алонсо RaceFans.

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