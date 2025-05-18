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Алонсо выдал худший старт сезона с 2017 года

Алонсо выдал худший старт сезона с 2017 года
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выдал худший старт сезона за последние восемь лет. В первых семи гонках сезона-2025 Алонсо так и не удалось набрать очки.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

В настоящий момент на счету испанского гонщика по-прежнему нет ни одного зачётного балла, у его напарника Лэнса Стролла уже 14 очков.

Это худший старт сезона для Алонсо с 2017 года. Тогда гонщик выступал за «Макларен», на его счету также были ноль очков после семи этапов, однако в тот сезон испанский двукратный чемпион серии пропустил гонку в Монако и не сумел принять старт на Гран-при России. Однако уже в девятой гонке сезона он финишировал девятым.

Хуже испанский пилот начинал только дебютный сезон, когда он весь чемпионат провёл без набранных очков.

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