Алонсо выдал худший старт сезона с 2017 года

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выдал худший старт сезона за последние восемь лет. В первых семи гонках сезона-2025 Алонсо так и не удалось набрать очки.

В настоящий момент на счету испанского гонщика по-прежнему нет ни одного зачётного балла, у его напарника Лэнса Стролла уже 14 очков.

Это худший старт сезона для Алонсо с 2017 года. Тогда гонщик выступал за «Макларен», на его счету также были ноль очков после семи этапов, однако в тот сезон испанский двукратный чемпион серии пропустил гонку в Монако и не сумел принять старт на Гран-при России. Однако уже в девятой гонке сезона он финишировал девятым.

Хуже испанский пилот начинал только дебютный сезон, когда он весь чемпионат провёл без набранных очков.