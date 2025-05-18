Антонелли: не очень хорошо справился с энергией болельщиков на домашней гонке

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался об итогах Гран-при Эмилии-Романьи, в котором он не сумел финишировать.
«Буквально после пары кругов в режиме виртуальной машины безопасности у меня возникли проблемы с газом, после чего всё просто сломалось. Я терял мощность, иногда сенсор просто сходил с ума. Но такое иногда случается. Думаю, если бы не эта проблема, то мой темп был бы намного лучше.
Но мне нужно поработать над своим пилотажем, понять, где можно прибавить, а также улучшить гоночный темп, особенно в жарких условиях. Думаю, это был худший уикенд с точки зрения выступления. Я попробую отыграться и лучше проявить себя в Монако.
Я не очень хорошо справился с энергией болельщиков, был не таким раскрепощённым, был более напряжённым, когда пилотировал. Но я получил урок перед следующей домашней гонкой», — приводит слова Антонелли Autosport.
- 19 мая 2025
-
00:18
-
00:16
- 18 мая 2025
-
23:56
-
23:51
-
23:32
-
23:10
-
23:01
-
22:59
-
22:55
-
22:44
-
22:39
-
22:33
-
20:48
-
20:39
-
20:35
-
19:57
-
19:53
-
19:35
-
18:57
-
18:14
-
18:11
-
18:09
-
17:59
-
17:35
-
17:20
-
17:04
-
16:51
-
16:25
-
16:23
-
16:18
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:17
-
14:58