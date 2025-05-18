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Антонелли: не очень хорошо справился с энергией болельщиков на домашней гонке

Антонелли: не очень хорошо справился с энергией болельщиков на домашней гонке
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался об итогах Гран-при Эмилии-Романьи, в котором он не сумел финишировать.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Буквально после пары кругов в режиме виртуальной машины безопасности у меня возникли проблемы с газом, после чего всё просто сломалось. Я терял мощность, иногда сенсор просто сходил с ума. Но такое иногда случается. Думаю, если бы не эта проблема, то мой темп был бы намного лучше.

Но мне нужно поработать над своим пилотажем, понять, где можно прибавить, а также улучшить гоночный темп, особенно в жарких условиях. Думаю, это был худший уикенд с точки зрения выступления. Я попробую отыграться и лучше проявить себя в Монако.

Я не очень хорошо справился с энергией болельщиков, был не таким раскрепощённым, был более напряжённым, когда пилотировал. Но я получил урок перед следующей домашней гонкой», — приводит слова Антонелли Autosport.

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