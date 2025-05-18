Антонелли: не очень хорошо справился с энергией болельщиков на домашней гонке

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался об итогах Гран-при Эмилии-Романьи, в котором он не сумел финишировать.

«Буквально после пары кругов в режиме виртуальной машины безопасности у меня возникли проблемы с газом, после чего всё просто сломалось. Я терял мощность, иногда сенсор просто сходил с ума. Но такое иногда случается. Думаю, если бы не эта проблема, то мой темп был бы намного лучше.

Но мне нужно поработать над своим пилотажем, понять, где можно прибавить, а также улучшить гоночный темп, особенно в жарких условиях. Думаю, это был худший уикенд с точки зрения выступления. Я попробую отыграться и лучше проявить себя в Монако.

Я не очень хорошо справился с энергией болельщиков, был не таким раскрепощённым, был более напряжённым, когда пилотировал. Но я получил урок перед следующей домашней гонкой», — приводит слова Антонелли Autosport.