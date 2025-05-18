«Почувствовал синергию». Хэмилтон остался доволен машиной на Гран-при Эмилии-Романьи

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об итогах гонки Гран-при Эмилии-Романьи, которую он закончил на четвёртой позиции.
«Китай был довольно хорош, но мне всегда нравилось, когда ты борешься где-то позади и прорываешься. Я так начинал свою карьеру. Это всегда лучше, чем стартовать и финишировать первым. Но определённо это была отличная гонка, и из неё я могу вынести много позитива.
Мы выдали фантастическую стратегию. В Китае я чувствовал машину, и сегодня мне определённо удалось это повторить. Я почувствовал настоящую синергию и думаю, что настройки были отличными. Мы сумели прибавить в гоночном темпе. Теперь нам просто нужно раскрыть потенциал в квалификации. Если бы мы квалифицировались выше, то смогли бы побороться за подиум, а перед гонкой мы считали это невозможным», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
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