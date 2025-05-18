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Портал The Race разъяснил, почему после схода Антонелли выпустили сейфти-кар

Портал The Race разъяснил, почему после схода Антонелли выпустили сейфти-кар
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Авторитетный портал The Race объяснил, почему после остановки на обочине пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли был выпущен реальный автомобиль безопасности, в то время как ранее по ходу гонки Гран-при Эмилии-Романьи гоночная дирекция ограничилась режимом виртуального сейфти-кара после остановки почти в том же месте Эстебана Окона.

Дело в том, что пусть Окон и Антонелли припарковали свои машины почти в одном месте трассы, но всё же итальянец сделал это чуть дальше по ходу круга. При этом маршальский пост сзади пилота «Мерседеса» уже был занят машиной Окона, так что болид Антонелли нужно было толкать вперёд, под холм. Для этого потребовался эвакуатор, в то время как машину «Хааса» маршалы смогли убрать самостоятельно.

Совокупность факторов в виде использования эвакуатора и более сложной процедуры эвакуации привели к появлению реального сейфти-кара.

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