Вассёр объяснил, почему «Феррари» приказала Леклеру пропустить Албона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему командный мостик «Скудерии» приказал своему пилоту Шарлю Леклеру пропустить вперёд представителя «Уильямса» Александера Албона после жёсткой борьбы гонщиков во время гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Когда Албон атаковал Леклера снаружи, то Шарль не оставил места в повороте, из-за чего Александер оказался в гравии. Позднее судьи решили расследовать данный инцидент.

«Ты никогда не знаешь, что может произойти. Мы увидели, что он под расследованием, обсудили это с гоночным контролем, и у нас были негативные предчувствия. Мы увидели, что при пятисекундном штрафе мы потеряем много позиций, так что предпочли отдать место обратно», — приводит слова Вассёра Autoracer.