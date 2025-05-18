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Вассёр объяснил, почему «Феррари» приказала Леклеру пропустить Албона

Вассёр объяснил, почему «Феррари» приказала Леклеру пропустить Албона
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему командный мостик «Скудерии» приказал своему пилоту Шарлю Леклеру пропустить вперёд представителя «Уильямса» Александера Албона после жёсткой борьбы гонщиков во время гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Когда Албон атаковал Леклера снаружи, то Шарль не оставил места в повороте, из-за чего Александер оказался в гравии. Позднее судьи решили расследовать данный инцидент.

«Ты никогда не знаешь, что может произойти. Мы увидели, что он под расследованием, обсудили это с гоночным контролем, и у нас были негативные предчувствия. Мы увидели, что при пятисекундном штрафе мы потеряем много позиций, так что предпочли отдать место обратно», — приводит слова Вассёра Autoracer.

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