Сайнс остался недоволен восьмым местом в гонке Гран-при Эмилии-Романьи

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги гонки Гран-при Эмилии-Романьи, которую он закончил на восьмой позиции.

«Конечно, я несколько недоволен после уикенда, в котором у нас был темп. По правде говоря, я чувствовал себя отлично на протяжении всех сессий. Мы были быстрее «Мерседеса», быстрее «Феррари». Но у нас возникают проблемы в гонках. Мы заехали на пит-стоп очень рано, так казалось уже в тот момент, и в конце концов так и получилось.

Нам нужно продолжать прибавлять с точки зрения взаимопонимания по воскресеньям. Сейчас это стоит нам большого количества очков. Но я остаюсь с позитивным настроем, и мы продолжим работать и прибавлять как команда. Я не ожидал несколько гонок назад, что мы сможем бороться с «Феррари» и «Мерседесом» по чистому темпу, но сейчас реальность такова, что в последние пару уикендов у нас была машина, которая превосходила их. У нас есть потенциал и скорость, чтобы победить эти команды на таких трассах, но мы не очень хорошо выступаем по воскресеньям», — приводит слова Сайнса RaceFans.