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Гасли объяснил ошибку в борьбе с Леклером

Гасли объяснил ошибку в борьбе с Леклером
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на 13-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Я не особо доволен гонкой, потому что допустил очень дорогостоящую ошибку. Я не должен был её совершать. Я отлично стартовал, сумел подняться на девятое место, а затем жёстко боролся с Леклером. Я думал, что сумею пройти поворот по более широкой дуге, оставив место внутри Шарлю. Я смог повернуть, но потерял держак и не вписался в поворот, это стоило мне пяти позиций.

После этого мы приняли решение перейти на стратегию двух пит-стопов, чтобы побороться к финишу с теми, кто пошёл на одну остановку. Но поздний выезд автомобиля безопасности позволил соперникам впереди провести бесплатный пит-стоп, а мне не хватило ресурса в шинах, чтобы побороться за очки», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.

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