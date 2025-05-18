Гасли объяснил ошибку в борьбе с Леклером

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на 13-й позиции.

«Я не особо доволен гонкой, потому что допустил очень дорогостоящую ошибку. Я не должен был её совершать. Я отлично стартовал, сумел подняться на девятое место, а затем жёстко боролся с Леклером. Я думал, что сумею пройти поворот по более широкой дуге, оставив место внутри Шарлю. Я смог повернуть, но потерял держак и не вписался в поворот, это стоило мне пяти позиций.

После этого мы приняли решение перейти на стратегию двух пит-стопов, чтобы побороться к финишу с теми, кто пошёл на одну остановку. Но поздний выезд автомобиля безопасности позволил соперникам впереди провести бесплатный пит-стоп, а мне не хватило ресурса в шинах, чтобы побороться за очки», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.