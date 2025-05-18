Шварцман — третий по итогам Fast 12 на «Инди-500» и продолжит сражение за поул

Шведский гонщик команды «Мейер Шэнк» Феликс Розенквист показал первый результат по итогам Fast 12 — первой из двух решающих частей сражения за поул гонки «500 миль Индианаполиса».

Второй результат по итогам сессии достался гонщику «Макларена» Пато О'Уорду, а третьим стал российско-израильский гонщик «Премы» Роберт Шварцман.

Помимо них, в решающую часть сражения за победу в квалификации попали два гонщика «Ганасси» — Скотт Диксон и лидер чемпионата Алекс Палоу, а также двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Такума Сато, представляющий «Рейхол».

Эти шесть пилотов сегодня позднее проведут заключительную часть квалификации, разыграв между собой поул-позицию.