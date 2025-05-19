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Эксперт: точность манёвра Ферстаппена на старте была потрясающей

Эксперт: точность манёвра Ферстаппена на старте была потрясающей
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Они снова хорошо выступили здесь, в Имоле, и полностью изменили машину в ночь с пятницы на субботу. Их темп в гонке был просто экстремальным. Он не был лучше, чем у «Макларена», но это явно не то, о чём мы могли подумать в пятницу.

Старт Ферстаппена? Дело было не только в старте. Но чем больше я смотрю на этот манёвр… Точность движения Ферстаппена на старте была невероятной», — приводит слова Энтони Дэвидсона Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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