Эксперт: точность манёвра Ферстаппена на старте была потрясающей

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Они снова хорошо выступили здесь, в Имоле, и полностью изменили машину в ночь с пятницы на субботу. Их темп в гонке был просто экстремальным. Он не был лучше, чем у «Макларена», но это явно не то, о чём мы могли подумать в пятницу.

Старт Ферстаппена? Дело было не только в старте. Но чем больше я смотрю на этот манёвр… Точность движения Ферстаппена на старте была невероятной», — приводит слова Энтони Дэвидсона Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.