«Мой отец бы гордился». Сын Дитриха Матешица — о победе Ферстаппена в Имоле

Марк Матешиц, сын основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица, высказался о выступлении четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи, который стал для австрийской команды 400-й гонкой в истории.

«Это был очень запоминающийся уикенд. Четырёхсотая гонка для команды и такой успех. Макс пилотировал фантастически и сохранял хладнокровие. Мой отец был бы горд», — приводит слова Марка Матешица De Telergraaf.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.