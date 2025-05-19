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«Мой отец бы гордился». Сын Дитриха Матешица — о победе Ферстаппена в Имоле

«Мой отец бы гордился». Сын Дитриха Матешица — о победе Ферстаппена в Имоле
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Марк Матешиц, сын основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица, высказался о выступлении четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи, который стал для австрийской команды 400-й гонкой в истории.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Это был очень запоминающийся уикенд. Четырёхсотая гонка для команды и такой успех. Макс пилотировал фантастически и сохранял хладнокровие. Мой отец был бы горд», — приводит слова Марка Матешица De Telergraaf.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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