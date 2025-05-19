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Колапинто прокомментировал неудачный дебют в составе «Альпин»

Колапинто прокомментировал неудачный дебют в составе «Альпин»
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Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на 16-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«У меня был неплохой темп, но немного не повезло с тактикой. Не на такой результат мы рассчитывали, но на старте гонки у нас был неплохой темп. Шины «медиум» позволяли проехать большую часть дистанции, так что я был на стратегии одной остановки. Через несколько кругов после моего пит-стопа над трассой был объявлен режим виртуальной машины безопасности. В итоге я оказался в сложной ситуации. Мой «хард» прошёл всего восемь кругов, когда на трассе появилась реальная машина безопасности. После рестарта мне было сложно держать темп, сопоставимый с соперниками на более свежих шинах.

В остальном у нас был неплохой темп, я многому научился и собрал полезную информацию для команды. Впереди будут трассы, которые должны больше подходить нашей машине, особенно Монако. Я всё ещё не до конца освоился, продолжаю процесс обучения. Я продолжаю прогрессировать и с нетерпением жду следующий Гран-при», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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