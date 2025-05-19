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Роберт Шварцман выиграл квалификацию «500 миль Индианаполиса»

Роберт Шварцман выиграл квалификацию «500 миль Индианаполиса»
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Российско-израильский гонщик команды «Према» Роберт Шварцман стал победителем квалификации «500 миль Индианаполиса». Шварцман проехал четыре круга со средней скоростью 232.790 миль в час.

Вторым по итогам квалификации стал японский ветеран IndyCar, двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Такума Сато, третьим по итогам квалификации оказался гонщик «Макларена» Пато О'Уорд.

Инди-500. Квалификация. Fast 6

1. Роберт Шварцман («Према») 232.790 миль в час
2. Такума Сато («Рейхол») 232.478
3. Пато О'Уорд («Макларен») 232.098
4. Скотт Диксон («Ганасси») 232.052
5. Феликс Розенквист («Мейер Шэнк») 231.978
6. Алекс Палоу («Ганасси») 231.378

(результат считается по средней скорости на четырёх кругах)

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