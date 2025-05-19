Роберт Шварцман отреагировал на победу в квалификации «Инди-500»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации знаменитой гонки «500 миль Индианаполиса».

«Должен сказать огромное спасибо моим инженерам. Они проделали потрясающую работу шаг за шагом — улучшая машину, пробуя новые вещи. И от каждого из этих шагов всё становилось лишь лучше, лучше, лучше. И мы дошли до момента, когда наша машина оказалась действительно хорошо.

У меня были мысли: «Это мечта, это не может быть правдой». Не знаю даже, что сказать. Ощущения от машины потрясающие. Просто не могу достаточно поблагодарить «Прему» и «Шеви». Когда я ехал сюда на свою первую овальную гонку, то никогда не мог представить, то окажусь в таком положении. Невероятно!" — приводит слова Шварцмана пресс-служба серии.