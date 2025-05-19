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Алонсо ударил себя по шлему после ошибки, лишившей его шанса на атаку Цуноды под финиш

Алонсо ударил себя по шлему после ошибки, лишившей его шанса на атаку Цуноды под финиш
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Появилось видео эмоциональной реакции испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, которую он продемонстрировал в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. Под финиш гонки испанец преследовал Юки Цуноду из «Ред Булл», занимавшего 10-е место в конце очковой зоны. Алонсо слегка ошибся в очередном повороте и осознал, что теперь уже не приблизится к японцу на дистанцию атаки до конца гонки. Осознав это, испанец в порыве эмоций ударил себя по шлему.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

Напомним, Алонсо с командой во время гонки приняли ошибочное решение провести ранний пит-стоп, а появление виртуальной машины безопасности после схода Эстебана Окона дополнительно помогло конкурентам Фернандо. В радиопереговорх с командой Алонсо назвал себя самым невезучим гонщиком в мире.

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