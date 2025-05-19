Шварцман стал первым с 1983 года новичком «Инди-500», завоевавшим поул

Российско-израильский гонщик команды «Према» Роберт Шварцман повторил историческое достижение в минувшей квалификации «500 миль Индианаполиса».

Шварцман стал первым новичком с 1983 года, сумевшим в дебюте завоевать поул-позицию. Ранее это смог сделать итальянский гонщик Тео Фаби.

Инди-500. Квалификация. Fast 6

1. Роберт Шварцман («Према») 232.790 миль в час;

2. Такума Сато («Рейхол») 232.478;

3. Пато О'Уорд («Макларен») 232.098;

4. Скотт Диксон («Ганасси») 232.052

5. Феликс Розенквист («Мейер Шэнк») 231.978;

6. Алекс Палоу («Ганасси») 231.378.

(результат считается по средней скорости на четырёх кругах)