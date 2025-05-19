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Деймон Хилл высказался о Льюисе Хэмилтоне после Гран-при Эмилии-Романьи

Деймон Хилл высказался о Льюисе Хэмилтоне после Гран-при Эмилии-Романьи
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл оценил выступления пилота гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Напомним, британец показал четвёртый результат.

«Льюис выглядел очень ярко», — написал Хилл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а топ-3 замкнул Оскар Пиастри, также представляющий «Макларен».

Хэмилтон в настоящий момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 53 очка. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, состоится с 23 по 25 мая.

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