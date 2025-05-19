Весь подиум бахи «Арчеда» завоевали экипажи «КАМАЗ-мастер»

В воскресенье, 18 мая, состоялся заключительный день бахи «Арчеда». Весь подиум по итогам гонки завоевали экипажи команды «КАМАЗ-мастер». Первым был экипаж Богдана Каримова, вторым — Эдуарда Николаева, а топ-3 замкнул экипаж новичка Алмаза Ахмедова.

Фото: kamazmaster.ru

«Очень интересная гонка, очень трудный маршрут. Дополнительную сложность нашему экипажу добавило то, что все дни мы открывали трассу, «чертили» её для всех участников. Было много бездорожья, где нужно было идти курсом в степи, высокая трава, где ничего не видно. В песках — сложные, коварные дюны, невысокие, но очень резкие, жёсткие и обрывистые. Пески все сливались под солнцем, рельеф читался плохо, и хорошую скорость было держать сложно. Проехали все дни без технических проблем, не было остановок, кроме вчерашней, где потеряли минуты полторы, очищая радиатор от набившейся сухой травы, а так удалось держать стабильный, надёжный темп, сохранить машину», — приводит слова Каримова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Фото: kamazmaster.ru

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