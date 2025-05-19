Второй этап RDS GP пройдёт 23-24 мая в Санкт-Петербурге

С 23 по 24 мая на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдет второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP).

В статусе фаворитов начнут уик-энд в Санкт-Петербурге лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и пилот Fresh Racing Дамир Идиятулин — оба сибиряка уже добивались успехов на «обратной» версии «Игора Драйв» в 2024 году — Цареградцев выиграл квалификацию с двумя проездами на 99 баллов, Идиятулин стал сильнейшим в парных заездах.

Расписание 2-го этапа RDS GP 2025 на «Игора Драйв»:

23 мая, суббота

9:20-15:40 — квалификация

16:10-17:10 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

17:25-20:45 — парные заезды ТОП-32

24 мая, воскресенье

11:00-12:00 — парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:40 — парные заезды ТОП-16

15:40-18:00 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:30 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.