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Оруджев ответил, сможет ли «Ред Булл» теперь всегда конкурировать с «Маклареном»

Оруджев ответил, сможет ли «Ред Булл» теперь всегда конкурировать с «Маклареном»
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев по окончании Гран-при Эмилии-Романьи поделился мнением о шансах «Ред Булл» конкурировать с «Маклареном». Напомним, победу в Имоле одержал гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен.

«Нет, думаю, это больше специфика Имолы. Нет асфальтовых зон безопасности, а само полотно — узкое. Макс рискует больше других, и поэтому здесь главное — захватить лидерство. На более широких автодромах, думаю, будет привычная картина. Возможно, обновления помогли приблизиться, но точно не догнали «Макларен», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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