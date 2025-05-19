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Оруджев разобрал ошибку Пиастри на старте, позволившую Ферстаппену стать лидером

Оруджев разобрал ошибку Пиастри на старте, позволившую Ферстаппену стать лидером
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался об ошибке пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.

«В целом Оскар стартовал лучше Макса и перед торможением кинул взгляд в зеркало — где Макс. Так что он прекрасно знал, что там есть просвет. Думаю, в том числе поэтому было такое консервативное торможение с большим запасом. Полагаю, Оскару было очень обидно, когда он анализировал старт после гонки», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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