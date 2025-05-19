Оруджев разобрал ошибку Пиастри на старте, позволившую Ферстаппену стать лидером

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался об ошибке пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.

«В целом Оскар стартовал лучше Макса и перед торможением кинул взгляд в зеркало — где Макс. Так что он прекрасно знал, что там есть просвет. Думаю, в том числе поэтому было такое консервативное торможение с большим запасом. Полагаю, Оскару было очень обидно, когда он анализировал старт после гонки», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: